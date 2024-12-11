Сабрина Сингх указала на дезинформацию, поступившую от Яхьи Сарии.

В американском министерстве по обороне опровергли официальное заявление мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" о нанесении удара по авианосцу Военно-морских сил США USS Harry S. Truman в акватории Красного моря. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне от 11 января сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Опять, что касается хуситов, я действительно шокирована их дезинформацией об ударе по нашим кораблям в регионе. Атак на наши корабли не было. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что сотрудник сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа указал на то, что хуситы нанесли удары ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу под названием USS Harry S. Truman, а также сопровождавшим его кораблям. По словам иностранца, цель операции была успешно достигнута.

Пентагон утверждает, что США не создают новую военную базу на севере Сирии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now