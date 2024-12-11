  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:57
53
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Пентагоне опровергли заявление хуситов об атаке на авианосец ВМС США

0 0

Сабрина Сингх указала на дезинформацию, поступившую от Яхьи Сарии.

В американском министерстве по обороне опровергли официальное заявление мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" о нанесении удара по авианосцу Военно-морских сил США USS Harry S. Truman в акватории Красного моря. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне от 11 января сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. 

Опять, что касается хуситов, я действительно шокирована их дезинформацией об ударе по нашим кораблям в регионе. Атак на наши корабли не было.

Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что сотрудник сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа указал на то, что хуситы нанесли удары ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу под названием USS Harry S. Truman, а также сопровождавшим его кораблям. По словам иностранца, цель операции была успешно достигнута. 

Пентагон утверждает, что США не создают новую военную базу на севере Сирии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: авианосец, вмс сша, красное море, пентагон, сабрина сингх, фейк-ньюс, яхья сариа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии