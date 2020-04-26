США усилят авиагруппу у Камчатки 54 истребителями пятого поколения F-35A

О новой поставке сообщило украинское издание Defense Express.

К утру воскресенья, 26 апреля, появилась информация об усилении авиабазы ВВС США Эйельсон, расположенной на Аляске, неподалеку от границ России. По данным украинского СМИ, Пентагон планирует отправить на базу рекордное количество истребителей пятого поколения F-35A Lightning II – к 2021 году планируется отправление 54 самолетов. Так истребители станут дополнением к двум F-35A, уже появившимся на базе в апреле 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что очаг заражения коронавирусом COVID-19 на американском авианосце "Теодор Рузвельт" носит необычный характер с точки зрения статистики. Выяснилось, что у 50% служащих, у которых оказался положительный тест на COVID-19, болезнь проходит без симптомов — все это здоровые мужчины и женщины, которым до 30 лет.

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Видео: Dafydd Phillips / YouTube