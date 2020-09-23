Марк Эспер встретился с Бени Ганцем.

Глава Пентагона пообещал укреплять военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке. Об этом Марк Эспер заявил на встрече с министром обороны Иерусалима Бени Ганцем. Американский министр пообещал укреплять безопасность и военное превосходство Израиля в регионе.

Наше партнерство поколениями строится на общих ценностях, интересах и озабоченностях...Краеугольный камень нашего военного сотрудничества - это сохранение военного превосходства Израиля в регионе. Продолжим поддерживать наш давний приоритет по обеспечению безопасности Израиля Марк Эспер, глава Пентагона

В рамках встречи чиновники обсудили соглашения о нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном. США и Израиль считают, что новые договоренности между странами Ближнего Востока создают историческую возможность для укрепления региональной безопасности.

Израиль первый в мире ввел повторный карантин из-за COVID-19.

Видео: C-SPAN