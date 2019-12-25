Штраф за несоблюдение масочного режима достигнет 500 шекелей.

Израиль первый в мире ввел повторный карантин из-за COVID-19. Об этом сообщают "РИА Новости".

Ограничения будут действовать на протяжении трёх осенних недель — в период главных еврейских праздников. Гражданам запретят отходить от своих домов дальше чем на один километр. Исключения составят походы в магазин, в аптеку или на работу.

Контролировать соблюдение карантина будет тысяча сотрудников полиции. Штраф за несоблюдение масочного режима достигнет 500 шекелей — это 11 тысяч рублей. За отход от дома дальше чем на 1000 метров или нахождение в одном месте больше положенного количества людей штраф будет больше в два раза.

Ранее мы писали, что Израиль обучит личный состав ПВО Грузии за 12 млн долларов.

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