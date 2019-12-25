Контракт заключен между Rafael Advanced Defense Systems и Минобороны Тбилиси.

Израиль обучит личный состав ПВО Грузии за 12 млн долларов. Об этом сообщили журналисты Israel Defense. Они отметили, что договор между собой заключили компания Rafael Advanced Defense Systems и министерство обороны Грузии. В рамках соглашения исполнитель проведет техническое обслуживание системы ПВО Spyder, а также натренирует личный состав.

Напомним, что ПВО Spyde куплен Грузией в 2000-ых годах. Система может включать в себя до четырех пусковых установок, работающих на автомобильном шасси. Каждая установка оснащена четырьмя ракетами малой дальности Python-5 или средней дальности Derby. В комплексе установлен радар обнаружения целей противника EL/M-2084 MMR. Его радиус действия ограничен 250 км. Также ПВО имеет радар целеуказания EL/M-2106 ATAR. Он сопровождает цели и передает информацию для стрельбы.

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