Forbes рассказал о готовности ПВО Грузии "пустить кровь" российским ВВС

Дэвид Экс прокомментировал возможности РФ и Грузии в случае нового вооруженного конфликта.

Forbes рассказал о готовности ПВО Грузии "пустить кровь" российским Военно-воздушным силам. Об этом в статье рассказал эксперт Дэвид Экс. По данным аналитика, Тбилиси заключили с израильской компанией "Рафаэль" соглашение на модернизацию собственных систем ПВО, а также на переподготовку расчетов.

Напомним, что 12 лет назад российская армия разгромила грузинские силы в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии. В Грузии остались ПВО, которые были унаследованы из СССР. Сейчас им на смену приходит израильская техника. Эксперт отметил, что если страны снова начнут военный конфликт, то Россия будет лучше подготовлена к ведению боевых действий при противодействии противника, но и Грузия будет иметь обновленные средства, которые могут навредить российской авиации.

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