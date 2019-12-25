Forbes: новое вооружение Японии заставит Россию нервничать

Американский обозреватель рассказал о сложностях Японии при размещении новых ракет на F-35.

Forbes считает, что новое вооружение Японии заставит Россию нервничать. Американский эксперт Майкл Пек заявил о том, что существует проблема совместимости истребителей F-35 с ракетами, которые планирует закупить Япония. Самолеты американского производства несут вооружение под крыльями и брюхом. Это ставит под угрозу скрытность борта, предполагаемого "стелс"-технологии. Внутренний бомбоотсек предусмотрен в моделях бомбардировщиков, а не истребителей. Однако ракеты LRASM и JASSM слишком велики, чтобы там поместиться.

Что происходит, когда вы объединяете истребители-невидимки с ракетами большой дальности? Вы заставляете своих потенциальных противников очень нервничать Майкл Пек, аналитик Forbes

Напомним, что The Japan Times со ссылкой на Минобороны Токио заявило о том, что к марте 202 года Япония закупит ударные ракеты с дальностью действия в 500-950 км. Это позволит военным ликвидировать цели, не входя в зону поражения ракет противника. Заказ получила норвежская фирма Kongsberg и американская Raytheon. Также Япония может усилиться противокорабельным оружием LRASM и JASSM.

Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России.