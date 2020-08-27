Первое место отдано Елене Батуриной, второе -Татьяне Бакальчук.

Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России. Первые два места в списке заняли неизменные лидеры. На первой строчке расположилась президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние увеличилось до 1,3 млрд долларов. На второй позиции оказалась основательница интернет-магазина Татьяна Бакальчук с 1,1 млрд долларов на счету.

В рейтинге на третьей позиции дебютировала дочь совладельца "Лукойла" миллиардера Леонида Федуна Екатерина Федун. Состояние девушки оценивается в 700 млн долларов. Четвертое место в списке отдано частному инвестору Татьяне Ковальчук, супруге предпринимателя Юрия Ковальчука. Состояние бизнес-леди оценивается в 600 млн долларов.

На пятой позиции оказалась Елена Рыболовлева, впервые впервые попавшая в список Forbes в 2016 году. Тогда женщина оказалась в рейтинге благодаря завершению судебной тяжбы с бывшим мужем, миллиардером Дмитрием Рыболовлевым.

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Видео: YouTube / BE OPEN Future, Pavel Lopatinskiy