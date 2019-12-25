Собчак вновь стала самым богатым Instagram-блогером России

За год телеведущая заработала на рекламе в своем микроблоге 1,48 млн долларов.

Российская телеведущая Ксения Собчак второй год подряд возглавляет рейтинг Forbes и становится самым богатым Instagram-блогером России. За минувший год она заработала на рекламе в своем микроблоге 1,48 млн долларов.

На втором месте в рейтинге оказалась певица Полина Гагарина, которой удалось приумножить свои доходы на 0,89 млн долларов. Тройку лидеров замкнула телеведущая и блогер Ида Галич, заработавшая на рекламе в Instagram 0,85 млн долларов.

Всего в список попали 15 знаменитостей. В их числе также оказались Ксения Бородина (0,77 млн долларов), Настя Ивлеева (0,61 млн долларов), Регина Тодоренко (0,6 млн долларов), Ольга Бузова (0,6 млн долларов), Егор Крид (0,57 млн долларов) и др.

Ранее мы писали, что внучка Алисы Фрейндлих помянула подругу-экстрасенса из Петербурга.

Фото: Instagram / xenia_sobchak