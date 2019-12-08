Внучка Алисы Фрейндлих помянула подругу-экстрасенса из Петербурга

Со дня смерти девушки прошло 40 дней.

Внучка знаменитой советской актрисы Алисы Фрейндлих Анна Тарасова опубликовала в Instagram пост памяти. Девушка посвятила трогательное сообщение своей подруге-экстрасенсу из Петербурга Анне Амбарцумян.

Тарасова напомнила, что прошло уже 40 дней со дня смерти Амбарцумян. Экстрасенса не стало 17 июля.

"Моя дорогая, любимая Анюта. Ты была нашим ангелом на земле, теперь ты будешь оттуда приглядывать за нами, оберегать и помогать", - написала Анна, добавив, что всегда будет помнить свою подругу.

Напомним, о смерти Анны Амбарцумян стало известно 18 июля. Тело девушки нашли накануне, 17 июля, в номере отеля на Неглинной улице в Москве. Ее обнаружили спустя пять часов после наступления смерти.

Ранее мы писали, что Оскар Кучера отказался работать с Кудрявцевой на НТВ.

Фото: Instagram / annatarasova