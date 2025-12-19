В Таиланде иностранцы перепутали поминки с рестораном

Отмечается, что в стране принято накрывать столы с угощением для всех участников похорон, чтобы отблагодарить их за уважение к усопшему и его семье.

В Таиланде иностранцы перепутали поминки со шведским столом ресторана. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Накхонситхаммарат. Среди гостей, пришедших на поминки после похорон, сидят несколько мужчин-европейцев. Туристы посчитали, что попали на шведский стол местного ресторана. После того, как гости наелись, им объяснили, что это поминки, а не ресторан. Те извинились за неловкую ситуацию.

Также сообщается, что в аналогичную ситуацию попала другая группа туристов, которая попала в ресторан, где проходили поминки. В издании отметили, что в Таиланде принято накрывать столы с угощением для всех участников похорон, чтобы отблагодарить их за уважение к усопшему и его семье.

Фото: pxhere.com