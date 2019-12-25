Оскар Кучера отказался работать с Кудрявцевой на НТВ

Российский ведущий и актер Оскар Кучера объявил о своем уходе из шоу "Звезды сошлись" на НТВ, которое он вел в паре с Лерой Кудрявцевой. В разговоре со Starhit он пояснил, что больше не появится в эфире этой передачи.
По словам Кучеры, он покинул канал НТВ. В новых выпусках шоу, которые выйдут этой осенью, зрители его уже не увидят. Артист заявил, что не жалеет о своем решении. На вопрос одного из друзей, почему так вышло, Кучера эмоционально ответил, что "силы закончились копаться в ******".
Кто займет место Оскара Кучеры в передаче, пока не известно. Ранее актера периодически заменял коллега по каналу Александр Колтовой.
Оскар Кучера и Лера Кудрявцева вели шоу "Звезды сошлись" с 2017 года. К началу съемок соведущие были знакомы много лет. В эфире передачи обсуждаются скандальные истории с участием звезд шоу-бизнеса.
Ранее мы писали, что Бузова записала кавер на популярную песню Х.О.
Фото: Instagram / oskarkuchera
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