Оскар Кучера отказался работать с Кудрявцевой на НТВ

Артист заявил, что уходит, и в новых выпусках его больше не будет.

Российский ведущий и актер Оскар Кучера объявил о своем уходе из шоу "Звезды сошлись" на НТВ, которое он вел в паре с Лерой Кудрявцевой. В разговоре со Starhit он пояснил, что больше не появится в эфире этой передачи.

По словам Кучеры, он покинул канал НТВ. В новых выпусках шоу, которые выйдут этой осенью, зрители его уже не увидят. Артист заявил, что не жалеет о своем решении. На вопрос одного из друзей, почему так вышло, Кучера эмоционально ответил, что "силы закончились копаться в ******".

Кто займет место Оскара Кучеры в передаче, пока не известно. Ранее актера периодически заменял коллега по каналу Александр Колтовой.

Оскар Кучера и Лера Кудрявцева вели шоу "Звезды сошлись" с 2017 года. К началу съемок соведущие были знакомы много лет. В эфире передачи обсуждаются скандальные истории с участием звезд шоу-бизнеса.

Ранее мы писали, что Бузова записала кавер на популярную песню Х.О.

Фото: Instagram / oskarkuchera