Бузова записала кавер на популярную песню Х.О.

Премьера прозвучала в эфире интернет-шоу "Ламборджинсы".

Ольга Бузова порадовала своих подписчиков в Instagram новым треком. Певица записала кавер на популярную композицию Х.О. музыкантов The Limba и Andro. Премьера прозвучала в эфире интернет-шоу "Ламборджинсы".

"Это мой Вайб. Моя версия Х.О.. Как вам песня в новом звучании?" – написала Бузова в своем микроблоге.

Стоит отметить, что подписчикам инстадивы кавер понравился. Большинство поклонников певицы оценили трек по достоинству и предрекли ему такой же успех, как и у оригинала. Послушать новый хит можно уже на всех цифровых площадках.

Ранее Ольга Бузова похвасталась, что в ней течет "голубая кровь".

Видео: Instagram / buzova86