Она поднялась со второй позиции на первое место.

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes. Предпринимательница в очередной раз получила статус самой богатой женщины в России. Ранее эта позиция принадлежала владелице акций компании Wildberries Татьяне Бакальчук. Изменения в рейтинге произошли из-за переоценки состояния основного актива интернет-магазина. На ситуации сказались негативные изменения курса рубля по отношению к доллару и евро.

Напомним, что Батурина является президентом компании Inteco Management. Во время нестабильной ситуации на экономических рынках во время распространения коронавируса, состояние Батуриной практически не изменилось. Это связано с тем, что основные активы бизнес-вумен находятся на территорией РФ. Ее благосостояние оценивается финансовыми экспертами в 1,3 миллиарда долларов, в то время как состояние Бакальчук упало до одного миллиарда.

СМИ узнали о продаже Батуриной отеля в Дублине за €85 млн.