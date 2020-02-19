СМИ узнали о продаже Батуриной отеля в Дублине за €85 млн

Согласно годовому отчету, доходы Morrison Hotel выросли на 49% и составили €2,75 млн.

Вдова экс-мера Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина выставила на продажу отель Morrison в Дублине. Стоимость четырёхзвёздочного отеля она оценила в €80–85 млн.

Стоимость номеров в отеле, расположенном в центре столицы Ирландии, начинается от €200. Там есть собственные рестораны, бары и гриль.

Согласно годовому отчету, доходы Morrison Hotel выросли на 49% и составили €2,75 млн. По данным издания The Irish Times, вдова Лужкова приобрела недвижимость в 2012 году за €22 млн.

Видео: AFP News Agency