Американское издание отметило россиянку Бакальчук.

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров. Американское издание упомянуло основательницу компании Wildberries Татьяну Бакальчук. Она стала второй женщиной из РФ, чье состояние оценивается более чем в 1 млрд. долларов. Ранее в топ-200 из России попадала только Елена Батурина.

Она добилась успеха благодаря онлайн-магазину, который работает с 2004 года. На конец 2018 года доход компании составил 1,9 млрд. долларов. Услугами Wildberries пользуются 2 млн. человек из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Отметим, что звание самой молодой миллиардерши получила Кайли Дженнер. К 21 году она владеет брендом Kylie Cosmetics. На ноябрь 2019 года американка продала

51% компании Coty Inc. Стоимость сделки составила 600 миллионов долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Forbes назвал самых богатых женщин России.