Forbes назвал самых богатых женщин России

Первые три строчки не изменились с прошлого года.

Елена Батурина вновь возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes. Она управляет компанией Inteco Management, состояние бизнес-леди оценили в 1,2 млрд долларов

Вторую позицию сохранила за собой Татьяна Бакальчук, которая заработала 1 млрд долларов. Женщина развивает собственный интернет-магазин одежды Wildberries.

На третьей строчке рейтинга находится Татьяна Ковальчук, которая занимается компанией "Большой дом 9". Предприятие является совместным, так как половину контролирует муж Юрий Ковальчук. Предпринимательница владеет 49,9% акций этой фирмы, а также опосредованно контролирует 32,3% акций "Согаза". Год назад ее место в списке Forbes занимала Елена Рыболовлева, сейчас она опустилась на 4 место.

Ранее Piter.tv писал о том, что Forbes назвал десятку самых перспективных городов России.

Фото: Forbes

Видео: YouTube/Amazing Technology