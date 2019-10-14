Forbes назвал десятку самых перспективных городов России

В топ-три вошли Нижний Новгород, Петербург и Казань.

Журнал Forbes составил рейтинг городов России, которые считаются наиболее перспективными. Журнал специально исключил из списка столицу - Москву, чтобы рассказать о достижениях регионов.

По мнению составителей, регионы из топ-списка совершили скачок в урбанистике за последние 10 лет. На первой позиции значится Нижний Новгород, в котором проходят массовые музыкальные фестивали. Он стали известны по всей стране. Ежегодно на Alfa Future People и "Арт-Овраг" съезжаются люди с разных концов России.

На второй позиции расположился Санкт-Петербург за значимые социальные проекты по типу "Ночлежки" и "Антон тут рядом". Также город считается центров альтернативной культуры. Он богат букинистическими магазинами, независимыми театрами и работами уличных художников.

В тройке лидеров оказалась Казань за фестиваль режиссуры "Ремесло" и архитектурную биеннале. Отмечены и проекты, связанные с благоустройством, такие как вокруг озер Кабан и Лебяжье.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/World Top 10