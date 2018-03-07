Стало известно, как российские олигархи улучшают имидж России в США

Бизнесмены готовы тратить миллионы долларов на продвижение культурных мероприятий.

Американские журналисты рассказали, что делают российские предприниматели для улучшения имиджа России в США. Оказалось, что бизнесмены готовы тратить миллионы долларов на продвижение русской культуры за рубежом. В настоящий момент этим занимаются как минимум пять миллиардеров и один банкир из России. Об этом говорится в материале газеты The New York Times под названием "Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России".

В частности, в материале упоминается деятельность президента холдинга "Интеррос" Владимира Потанина. С 2002 года бизнесмен является попечителем музея Гуггенхайма в Нью-Йорке. Недавно он пожертвовал 6,45 млн долларов мемориальному центру Кеннеди в Вашингтоне.

В свою очередь богатейший российский бизнесмен по версии Forbes, владелец "Новатэка" Леонид Михельсон в 2011 году профинансировал проведение выставки российского современного искусства в Новом музее на Манхэттене. С 2013 по 2018 гг. Михельсон был попечителем этого музея. Прекратил им быть после введения США санкций против "Новатэка". Попечителем учреждения в настоящий момент является дочь бизнесмена.

Продвижением русской культуры в США также занимается руководитель банка ВТБ Андрей Костин. Банк выделил деньги на проведение двух мероприятий в центре Кеннеди в Вашингтоне. На одном из них выступали артисты Большого театра. В числе приглашенных гостей оказались несколько высокопоставленных чиновников госдепартамента США, в том числе отвечающий за санкционную политику Дэниел Фрид.

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