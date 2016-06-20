Основатель Alibaba Джек Ма покинул пост председателя

Джек Ма останется в составе совета директоров до 2020 года и будет пожизненным участником партнерства Alibaba Partnership.

Основатель и глава Alibaba Group Джек Ма покинул пост председателя совета директоров компании. Вместо него пост занял гендиректор группы Дэниел Чжан . Об этом сообщили Вloomberg и TechCrunch.

Однако, Джек Ма останется в составе совета директоров до 2020 года и будет пожизненным участником партнерства Alibaba Partnership. При этом. Ма сможет номинировать и назначать большинство членов совета директоров.

До этого, как создать компанию Alibaba Group, Джек Ма преподавал английский язык. Ранее Ма сам говорил, что хочет посвятить дальнейшие свои годи жизни филантропии в сфере образования.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Джека Ма оценивается в $41,8 млрд.

Ранее бизнесмен Джек Ма спрогнозировал переход на 12-часовую рабочую неделю.

Видео: YouTube/ CNBC International TV, Alibaba Group