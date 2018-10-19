При этом он уверен, что развитие технологий не приведет к сокращению рабочих мест.

Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма спрогнозировал переход на 12-часовую рабочую неделю. Он уверен, что в скором будущем люди будут уделять работе всего три дня в неделю по 4 часа в день. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Бизнесмен уверен, что развитие технологий не приведет к сокращению рабочих мест. Он считает, что благодаря искусственному интеллекту люди будут иметь больше времени, чтобы наслаждаться жизнью.

В свою очередь, Джек Ма — известный сторонник сверхурочной работы и графика 996. Он предполагает рабочий день с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю. Бизнесмен уверен, чтобы достичь успеха, нужно тратить больше времени и усилий, чем другие люди.

Крупнейшая интернет-компания Китая в сфере электронной коммерции Alibaba Group была основана Джеком Ма в 1999 году. В ее состав входят кинокомпания Alibaba Pictures, торговая площадка Alibaba.com, а также интернет-магазины AliExpress.com, Taobao.com и Tmall.com.

Ранее в Кремле прокомментировали идею о введении четырехдневной рабочей недели.

Фото: Kremlin.ru