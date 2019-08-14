Песков заявил, что эта инициатива пока не обсуждалась в администрации.

В Кремле прокомментировали идею о введении четырехдневной рабочей недели. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что такая инициатива существует, однако в администрации она пока не обсуждалась. Об этом пишет ТАСС.

Впервые о возможности перехода на четырехдневку заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев. Эту идею поддержала Федерация независимых профсоюзов России, которая направила соответствующее письмо в Минтруд.

Авторы документа уверены, что можно увеличить продолжительность рабочего дня, но сохранить общее количество часов в неделю (не более 40). Также оплата труда при таком раскладе не должна меняться.

Ранее врачи заявили, что четырехдневная рабочая неделя приведет людей к ожирению.

Видео: YouTube / Timelab Pro