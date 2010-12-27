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Врачи: "Четырехдневная рабочая неделя приведет к ожирению людей"
Сегодня, 9:37
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nastya960

Врачи: "Четырехдневная рабочая неделя приведет к ожирению людей"

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Люди вместо занятий саморазвитием будут бездельничать.

Врачи рассказали, какие негативные моменты может принести четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщило РИА Новости.

Так, врач-терапевт Елена Тихомирова считает, что люди будут бездельничать в свой дополнительный выходной. А как следствие, набирать лишний вес. Врач-психиатр Лев Пережогин заявил, что сокращение рабочей недели может по-разному повлиять на людей. Например, если человек занимается интеллектуальным трудом, то ему пойдет это только на пользу. Если зарплата зависит не от качества, а количества выполненной работы, то люди могут остаться недовольны.

Также, по словам Перегожина, для людей с хорошими отношениями в семье дополнительный выходной будет полезен. Тех, кто несчастлив в семье, будет только больше раздражен.

Ранее профсоюзы предложили перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю с сохранение зарплаты.

 

 

Теги: врачи, работа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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