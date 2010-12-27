Профсоюзы предложили перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю с сохранение зарплаты

Сегодня предприятия переходят на сокращенную неделю не из-за лучших побуждений, а из-за финансовых проблем.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Об этом сообщили представители ФНПР на официальном сайте.

Сегодня предприятия переходят на сокращенную неделю не из-за лучших побуждений, а из-за финансовых проблем. То есть и заработная плата работников тоже значительно урезается.

Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. ФНПР

В июне о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю заявил Дмитрий Медведев. В качестве примера он привел компанию в Новой Зеландии, которая предоставила своим сотрудникам три выходных дня при сохранении зарплаты. Работники стали меньше переживать и работать на 20% лучше.

Ранее стало известно отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе.