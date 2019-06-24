Стало известно отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Большинство респондентов не поддерживают предложение.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе. Как пишут "РИА Новости", ссылаясь на результаты опроса, большинство респондентов (около 49 %) не поддерживают предложение по сокращению рабочего дня.

Также опрос показал, что около 29 % россиян положительно отнеслись бы к нововведению. 17 % относятся к инициативе равнодушно, еще 6 % не определились с ответом.

Отмечается, что большинство тех, кто поддержал идею, — это люди в возрасте от 25 до 34 лет, проживающие в городах-миллионниках. Против высказались в основном жители маленьких населенных пунктов в возрасте после 60 лет.

11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве заявил, что не исключает перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю. В свою очередь Татьяна Голикова отметила, что такая реформа может потребовать серьезных изменений в трудовом законодательстве.

Видео: Piter.TV