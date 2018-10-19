В правительстве обсуждают переход россиян на 4-дневную рабочую неделю

По словам Татьяны Голиковой, остается открытым вопрос об уровне зарплаты.

В правительстве РФ обсуждают переход на 4-дневную рабочую неделю. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до сих пор остается открытым вопрос о социальных гарантиях граждан. В частности, непонятно, какую зарплату они будут получать при таком графике. Об этом пишут "РИА Новости".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает возможность перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю. Голикова добавила, что такая реформа может потребовать серьезных изменений в трудовом законодательстве. При этом она уверена, что уровень зарплат и социального обеспечения в случае принятия реформы не должен ухудшаться.

Ранее Голикова заявила, что российское образование не соответствует требованиям рынка труда.

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