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В правительстве обсуждают переход россиян на 4-дневную рабочую неделю
11 июня, 18:00
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Alena_Zinovieva

В правительстве обсуждают переход россиян на 4-дневную рабочую неделю

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По словам Татьяны Голиковой, остается открытым вопрос об уровне зарплаты.

В правительстве РФ обсуждают переход на 4-дневную рабочую неделю. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до сих пор остается открытым вопрос о социальных гарантиях граждан. В частности, непонятно, какую зарплату они будут получать при таком графике. Об этом пишут "РИА Новости".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает возможность перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю. Голикова добавила, что такая реформа может потребовать серьезных изменений в трудовом законодательстве. При этом она уверена, что уровень зарплат и социального обеспечения в случае принятия реформы не должен ухудшаться.

Ранее Голикова заявила, что российское образование не соответствует требованиям рынка труда.

Фото: pixabay.com

Теги: дмитрий медведев, рабочая неделя, татьяна голикова
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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