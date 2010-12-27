Голикова: "Российское образование не соответствует требованиям рынка труда"

Роль бизнеса в сфере образования недостаточно оценена.

Российское образование не соответствует нынешним требованиям рынка труда. Об этом на ПМЭФ рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее мнению, образование должно на несколько шагов опережать вызовы рынка труда, а также взаимодействовать с бизнесом, что немаловажно. Роль бизнеса в сфере образования еще не до конца оценена по заслугам, а в России до сих пор получают "образование ради образования".

Поэтому Голикова призывает готовить будущих специалистов в условиях существующего рынка труда.

Международный форум проходит в Петербурге с 6 по 8 июня.

Также Голикова рассказала, что частный бизнес охотно вкладывает деньги в медицину.

Фото: Piter.TV