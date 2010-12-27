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ПМЭФ: "Частный бизнес охотно вкладывает деньги в медицину"
Сегодня, 10:42
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nastya960

ПМЭФ: "Частный бизнес охотно вкладывает деньги в медицину"

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Об этом на форуме заявила Татьяна Голикова.

На втором дне ПМЭФ вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что частный бизнес довольно охотно вкладывает свои деньги в частный бизнес. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

С 2014 по 2019 год количество частных медицинских организаций увеличилось в два раза. По ее словам, для того, чтобы бизнесмены начали вкладывать средства в другие отрасли, нужно создавать организации, которые будут объяснять, как все это работает.

Международный форум проходит в Петербурге с 6 по 8 июня.

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Фото: Piter.TV

 

Теги: голикова, медицина, пмэф, частный бизнес
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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