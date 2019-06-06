Кудрин: "Экономического кризиса в 2019 году не будет"

В Петербурге с 6 по 8 июня проходит ПМЭФ.

На Петербургском международном экономическом форуме,который стартовал 6 июня, председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин заявил, что в 2019 году экономического кризиса не будет. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Он рассказал, что есть вероятность того, что в каком-то квартале экономический рост станет меньше нуля.

Однако, я предполагаю, что, скорее всего, не будет такого, хотя риски есть. Но мой прогноз, что будет положительный результат, то есть это уже не кризис. Алексей Кудрин

Также Кудрин назвал шесть факторов, тормозящих приток инвестиций в РФ.

Видео: Piter.TV