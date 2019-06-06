Кудрин назвал шесть факторов, тормозящих приток инвестиций в РФ

Пресс-конференция прошла в рамках ПМЭФ.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал шесть основных факторов, тормозящих приток инвестиций в Россию. Пресс-конференция состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

По мнению Кудрина, предприниматели не доверяют российской судебной системе. 2/3 бизнесменов считают ее необъективной и коррумпированной. Кроме того, потенциальные инвесторы с сомнением относятся к правоохранительной системе нашей страны.

У нас 70 % людей считают наш бизнес небезопасным. Это дополнительная нагрузка, это издержки, юристы, нет смелых инвестиций, потому что понимают, что потом могут этот бизнес отобрать. Алексей Кудрин

Среди прочих факторов эксперт назвал государственное управление, которое сегодня не может выполнить всех поставленных задач. Он считает, что необходимо предпринимать больше шагов стратегического планирования. Нужно мотивировать госслужащих и повышать их эффективность.

Четвертый фактор — это взаимоотношения центров и регионов. Кудрин отметил, что в России непропорциональное распределение полномочий, ресурсов и ответственности за основные экономические шаги.

Сильно уменьшена самостоятельность регионов. Новые субсидии из федерального бюджета и новые цели нацпроектов не увеличивают, а уменьшают самостоятельность регионов. Это движение в обратном направлении. Алексей Кудрин

Маленькая интеграция в мировое сообщество также влияет на потенциальных инвесторов. Эксперт считает, что России нужно расширять несырьевой экспорт, так как внутренний спрос "не вытянет уровень страны на среднемировой".

Страны побеждают и растут только тогда, когда захватывают часть мирового рынка. Нужно создавать более доброжелательную атмосферу вокруг России, снижать конфликтность и добиваться снижения санкционных режимов. Алексей Кудрин

Шестым фактором председатель Счетной палаты назвал отсутствие технологического прогресса. Необходимо увеличивать роль государства в мире, бороться с отсутствием материально-технического обеспечения образовательных и научных учреждений.

Видео: Piter.TV