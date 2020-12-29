Пропавший основатель Alibaba снова появился на публике

Он отметил, что его цель — улучшить благосостояние китайского народа.

Пропавший с осени из информационного поля основатель Alibaba Джек Ма снова появился на публике. Об этом пишет Global Times.

Ма принял участие в церемонии вручения премии сельским учителям, которую учредил сам. Он выступил перед публикой по видеосвязи. Миллиардер призвал поддерживать китайское образование и частных учителей.

Я и мои коллеги учились и думали, и стали более решительными в желании посвятить себя развитию образования. Джек Ма, основатель Alibaba

Он отметил, что его цель — улучшить благосостояние китайского народа.

В начале октября Ма раскритиковал китайскую политику в отношении бизнеса за излишний контроль, который, по его мнению, мешает инновациям. После этого Ма не появлялся на публике несколько месяцев, а национальный регулятор заблокировал готовившееся IPO компании предпринимателя - финтех-корпорации Ant Group.

Ранее эксперт объяснил, почему назвал отношения между Китаем и США предвоенными.

Видео: YouTube / SCMP Clips