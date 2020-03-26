Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок. Также основатель Alibaba передаст РФ 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Их доставил самолёт ВКС России, сообщили в Минобороны. Джек Ма является почетным членом Русского географического общества.
До этого Alibaba рассказывала о помощи России при коронавирусе, но её детали не раскрывали.
Ранее Россия заняла второе место в мире по заражению хантавирусом.
Видео: YouTube / World Economic Forum, New China TV
Обсуждение ( 0 )
Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мне помогло и вам поможет, вот сами почитайте ---- https://nnna.ru/alco