До этого Alibaba рассказывала о помощи России при коронавирусе, но её детали не раскрывали.

Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок. Также основатель Alibaba передаст РФ 200 тысяч тест-систем на коронавирус. Их доставил самолёт ВКС России, сообщили в Минобороны. Джек Ма является почетным членом Русского географического общества. До этого Alibaba рассказывала о помощи России при коронавирусе, но её детали не раскрывали. Ранее Россия заняла второе место в мире по заражению хантавирусом. Видео: YouTube / World Economic Forum, New China TV