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Сегодня, 15:20
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Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок

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До этого Alibaba рассказывала о помощи России при коронавирусе, но её детали не раскрывали.

Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок. Также основатель Alibaba передаст РФ 200 тысяч тест-систем на коронавирус.

Их доставил самолёт ВКС России, сообщили в Минобороны. Джек Ма является почетным членом Русского географического общества.

До этого Alibaba рассказывала о помощи России при коронавирусе, но её детали не раскрывали.

Ранее Россия заняла второе место в мире по заражению хантавирусом.

Видео: YouTube / World Economic Forum, New China TV

Теги: алибаба, джек ма, китай, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Коновалов Валентин
Сегодня 15:46

Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мне помогло и вам поможет, вот сами почитайте ----  https://nnna.ru/alco
 

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