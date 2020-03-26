Зимой прошлого года им заразились около трех тысяч человек в Саратовской области.

Россия заняла второе место в мире по заражению хантавирусом. Первую строчку рейтинга занимает Китай. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в России возможность распространения хантавируса особенно угрожает трем регионам. Угроза относится к Поволжью, Башкортостану и Сочи. Особенно тяжелая ситуация наблюдалась зимой 2019 года в Саратовской области. Тогда в местном парке "Кумысная долина" заразилось около трех тысяч человек. Медики считают, что пандемия вируса может начинаться только тогда, когда фиксируется переход инфекции от человека к человеку. Пока что зараженные люди получают хантавирус от грызунов и летучих мышей через частицы пыли.

Специалисты рассказали, что в России уже созданы тесты, определяющие наличие хантавируса в организме человека. В настоящее время клинические испытания вакцины от инфекции еще не завершены.

В Китае зафиксировали первую смерть от нового хантавируса.