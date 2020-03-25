В Китае зафиксировали первую смерть от нового вируса

Хантавирус передается человеку от грызунов.

В Китае мужчина умер от хантавируса.

Global Times в Twitter сообщает, что в автобусе скончался мужчина из провинции Юньнань, когда он возвращался в провинцию Шаньдун на работу в понедельник. У него был положительный результат теста на хантавирус (hantavirus). 32 человека в автобусе прошли проверку на данный вирус и помещены на карантин.

Хантавирусы известны с 1950 годов, когда во время Корейской войны заразились около 3 тысяч солдат. Смертность составила 12%. Хантавирусный кардиопульмональный синдром стал широко известен в 1993 году, когда в США здоровая молодая пара умерла всего через несколько суток после появления одышки. Только через несколько месяцев удалось изолировать хантавирус в мыши, которая жила в доме одного из зараженных. За эти годы было зарегистрировано более 600 случаев заражения этим вирусом, смертность составила 36%.

Хантарирус от человека к человеку передается крайне редко. Заражение происходит при контакте человека с экскрементами грызунов (в основном мышей). Ранние симптомы заражения включают усталость, лихорадку и мышечные боли, особенно в области бедер, спины. Хантавирус находится в 10ке самых смертоносных вирусов планеты, наравне с вирусом Эболы, Оспы и др.

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Фото: Global Times