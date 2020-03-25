В Москве выписали 5 человек, вылечившихся от коронавируса

Всего от коронавируса в Москве вылечили 14 человек.

В Москве из больницы выписали 5 пациентов, переболевших коронавирусом.

ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову сообщает, что из больницы в Коммунарке выписали за сутки еще 5 человек. Это люди среднего возраста, которые подцепили инфекцию в поездках в другие страны. При выписке пациенты получили необходимые рекомендации и должны оставаться под наблюдением.

За все время из московских больниц выписали по выздоровлению 14 пациентов.

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Видео:YouTube/Департамент здравоохранения Москвы