Эксперт объяснил, почему назвал отношения между Китаем и США предвоенными

Это связано с действиями администрации президента США Дональда Трампа.

Руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский объяснил, почему назвал отношения между Китаем и США предвоенными. Об этом пишут "РИА Новости".

Эксперт считает, что Трамп после угроз в сторону китайского TikTok занялся интернет-компанией Alibaba. Политолог уверен, что между двумя государствами идет "нешуточная борьба". Он отмечает, что Всемирный фонд выступает против технологии 5G и концерна Huawei. Помимо этого, Тавровский заметил "шпиономанию" США среди китайских студентов. Он полагает, что это вполне тянет на "предвоенное состояние дел".

Ранее мы сообщили, что Калифорния объявила режим ЧС.