Как российскому бизнесу реализовать мечту об электронной коммерции в Китае

Бизнес в Петербурге все чаще интересуется возможностями развития и заработка в Китае. Начиная развивать бренд в этой стране, многие компании сталкиваются с непониманием, как выйти на рынок и адаптировать продукт под местного потребителя.

Как организовать e-commerce в Китае, объяснили пресс-секретарь коммуникационный группы iMARS Екатерина Вронская и PR-менеджер азиатских проектов компании Айна Хамзина.

Специфика аудитории

Многие российские компании слабо понимают китайскую специфику. При этом в каждой из стран Азии есть свои нетривиальные особенности.

По данным China e-Business Research Center, сегодня около миллиарда жителей КНР являются активными интернет-пользователями. Эти люди ежедневно проводят в режиме онлайн около 110 минут. Большинство китайцев выросли на продуктах компании Tencent, в частности – популярном мессенджере QQ и WeChat, которые подстроены под потребности определенной аудитории. QQ предлагает больше развлекательных функций, а WeChat остается полезной именно для повседневной жизни.

Китай обладает крупнейшей в мире e-commerce экосистемой с населением более 1,4 млрд человек и 1 млрд активных пользователей интернета. В стране электронная коммерция на основе пользовательского контента (UGC) составляет 32,12% от общего объема товарооборота розничной онлайн-торговли в формате B2C (бизнес для потребителя). Этот бизнес превышает 60% от всей электронной торговли. Именно этот сегмент интересен российским поставщикам, нацеленным на китайскую аудиторию.

Тренды рынка

В последние годы стал заметен тренд на создание собственных магазинов на Tmall или Taobao (крупнейшие торговые e-commerce площадки Китая). Но для работы на этих площадках нужно наличие торговой китайской компании, зарегистрированной на территории страны. Для решения этой проблемы группа Alibaba запустила Tmall Global, с помощью которого международные компании могут реализовать свою продукцию без присутствия в Китае.

До создания Tmall Global единственной возможностью выхода на рынок было участие в выставках либо под эгидой российских экспортных брендов Made in Russia и Good Food Russia (РЭЦ), либо самостоятельно.

Коммуникационная группа iMARS идет по пути самостоятельного выхода на международный рынок Китая. iMARS стремится стать связующим звеном между российскими компаниями и китайскими потребителями.

Правила и ограничения

Процесс подачи заявки и открытия магазина на Tmall Global состоит из нескольких этапов.

- Нужно отправить информацию о компании и продуктах в Tmall Global и в течение 10 рабочих дней ждать подтверждения.

- Регистрация в одной из крупнейших платежных систем Alipay, которая входит в Alibaba Group.

- Подписание договора с Tmall Global и внесение годовой платы за обслуживание и депозит.

- Открытие магазина. Это включает в себя регистрацию на платформе Tmall Global, добавление продуктов и начало работы онлайн с китайскими потребителями.

В процессе регистрации есть свои нюансы, о которых стоит знать.

- Регистрация на Tmall Global возможна исключительно на китайском языке.

- Для верификации проверочным кодом при подаче заявления на регистрацию подойдет только китайский номер телефона.

- Необходимо быть зарегистрированным в китайских соцсетях. Например, это может быть DingTalk и Aliwangwang.

- Отсутствие в России бондовых складов Cainiao – логистического оператора Alibaba Group — тоже становится препятствием.

- Валютное законодательство России запрещает использовать иностранные платежные системы для получения оплаты за экспортируемые товары. Китайские маркетплейся в это же время проводят платежи только через Alipay, WeСhatPay.

- К сложностям можно отнести и то, что российские гоструктуры (РЭЦ, Почта России, федеральные и региональные органы власти) оказывают содействие преимущественно производителям товаров. При этом сами производители не всегда являются или стремятся стать экспортерами.

Уникальность Tmall Global заключается в том, что платформа делает упор на брендинг. То есть поставщик должен быть самостоятельным владельцем бренда либо иметь лицензию дистрибьютора на исходный бренд.

Особенности продвижения

Что касается продвижения, то интернет-маркетинг в Китае отличается от российского. Для тех или иных задач подойдут следующие инструменты:

- ведение микроблога Weibo;

- запуск рекламы через Wechat;

- видеохостинг Youku;

- сервис короткометражных видео Douyin;

- рекламу через блогеров и лидеров мнений.

Также в Китае есть рекламный сервис Alimama. Он помогает продвигать товары на Taobao, Tmall и Tmall Global.

Кроме того, важно сделать продающую карточку товара на маркетплейсе. В отличие от российских маркетплейсов, китайские позволяют добавлять слайдеры, иллюстрации, видео.

Универсального секрета успеха в продвижении на китайском рынке не существует. Есть лишь простая стратегия ведения бизнеса: придерживайтесь рекомендаций, чувствуйте свою аудиторию.

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