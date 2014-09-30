Интернет-платформу оштрафовали на 2,78 млрд долларов.

В компании Alibaba прокомментировали штраф за нечестную конкуренцию. В письме фирмы говорится о том, что наказание стало серьезным шагом для обеспечения честной рыночной конкуренции и качественного развития экономики онлайн-платформ. Специалисты полагают, что оно будет стимулом для аналогичных предприятий.

Последние несколько месяцев мы в полной мере сотрудничали с управлением в проведении расследования. Мы провели самооценку наших внутренних систем и внесли в них улучшения, обеспечивая стабильную работу нашего бизнеса. пресс-служба Alibaba

Напомним, что Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка выставило компании Alibaba штраф на сумму на 18,2 млрд юаней (почти 2,78 млрд долларов). В Пекине полагают, что интернет-площадка нарушила антимонопольное законодательство. Такая сумма штрафа стала рекордной для страны. Предыдущий рекорд поставила в 2015 году фирма Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции (975 млн долларов).

Пропавший основатель Alibaba снова появился на публике.

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