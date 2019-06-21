Владельцы промкластера в Колпино стали единственными хозяевами "МорТехПрома"

Бизнесмены Рябов и Шаров купили производство корабельных пультов.

Владельцы промышленного кластера в Колпино Константин Рябов и Роман Шаров консолидировали 100% ООО "МорТехПром" — производителя корпусов пультов управления корабельными системами и металлоконструкций для нефтегазовой сферы. Сделка завершилась в первой половине августа, когда Роман Шаров приобрёл 40% долей компании у бывшего гендиректора ЦКБ "Нептун" Сергея Бескровного. В результате Шаров получил 70%, Рябов — 30%, пишет ДП.

Партнёры владеют НТЦ "Развитие" с лета 2025 года. По словам Константина Рябова, они получили интересные госконтракты и сделали Бескровному предложение, от которого тот не смог отказаться. Подробности проектов бизнесмен не раскрыл. НТЦ "Развитие" занимается металлообработкой для машиностроения, судостроения и нефтегаза, а также выпускает запорную арматуру для АЭС "Бушер", "Аккую", Ленинградской и Белорусской станций.

В компании ведут разработки в сфере станкостроения, включая пятиосевой фрезерный станок для нужд авиастроения. Рябов ранее заявлял о планах довести портфель заказов до 1 млрд рублей в год, но сейчас, по его словам, таких масштабов нет. Рынок не растёт, но и не падает.

Выручка НТЦ "Развитие" в 2025 году выросла до 109,3 млн рублей (с 77 млн в 2024-м). У "МорТехПрома" — сократилась с 18,9 до 9,2 млн рублей. По данным ФНС, на 1 августа налоговая задолженность "МорТехПрома" составляла 3,9 млн рублей, а НТЦ "Развитие" — 2 млн рублей. В конце июля ФНС приостановила операции по счетам "МорТехПрома".

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