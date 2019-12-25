В Колпино появится новый жилой комплекс с восьмиэтажным гаражом

Во дворах ЖК обустроят детские игровые зоны и спортивные площадки.

В Санкт-Петербурге в Колпино построят новый жилой комплекс. Облик здания с многоэтажным гаражом согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре. Как сообщил портал "Строительный Петербург", ЖК появится на Загородной улице.

Проект предусматривает строительство четырех корпусов и восьмиэтажного гаража. В ЖК будут не только квартиры, но и помещения для поликлиники и объектов бытового обслуживания. Также на первых этажах разместятся офисы и административные помещения.

Архитектурная композиция фасадов решена использованием вертикальных и горизонтальных и вариативных решений оконных проёмов. Для их отделки планируют использовать фасадную штукатурку и керамогранит.

Проектом также предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Между корпусами появится прогулочная зона с озеленением. Также будут оборудованы детские и спортивные площадки, места для отдыха.

Архитектурную концепцию разработало ООО "СЛОИ АРХИТЕКТС РУС" по заказу ООО "СЗ "Загородная, 71".

Ранее мы сообщали, что в Московском районе построят жилой комплекс с детским садом и школой.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре