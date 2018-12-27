Forbes назвал имя самого богатого человека в России

Им стал совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.

Самым богатым человеком в России по версии Forbes стал совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Об этом пишут федеральные СМИ.

Его состояние за год увеличилось на 6 млрд долларов и теперь составляет 24 млрд долларов. В мировом рейтинге Михельсон занял 32-е место, поднявшись с 64-го.

Второе место в списке занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Его состояние на данный момент равно сумме 21,3 млрд долларов. На третьем месте оказался глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с состоянием 20,7 млрд долларов. Всего в рейтинге журала Forbes присутствует восемь россиян.

Ранее Forbes назвал имена самых успешных и провальных знаменитостей.

Фото: Facebook / Leonid Mikhelson