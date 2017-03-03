В России появилась вторая женщина-миллиардер: ей стала владелица интернет-магазина

Предпринимательница стала второй в стране долларовым миллиардером среди женщин.

В России появилась вторая женщина-предприниматель, которая стала миллиардером. Почетную позицию заняла бизнесвумен Татьяна Бакальчук, владеющая интернет-магазином Wildberries. На данный момент стоимость проекта оценивается в 1,2 миллиарда долларов, а ежемесячно сайт посещает около 60 миллионов пользователей. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

Стоит добавить, что по образованию россиянка является педагогом по английскому языку. Она начала развивать собственное дело с 2004 года вместе с супругом. Изначально они продавали бренды по немецкому каталогу Otto и Quelle.

Напомним, что первой миллиардершей в стране назвали жены экс-мэра Москвы Елену Батурину.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Москве обсудили важность реализации ИТМО-Хайпарка в Петербурге.

Фото: Piter.tv