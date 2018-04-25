ИТМО-Хайпарк: в Москве обсудили важность реализации проекта в Петербурге

Министр связи выбран председателем совета директоров Хайпарка.

В Смольном отметили важность проекта Хайпарка, создаваемого ИТМО. По мнению чиновников, функционирование данного комплекса позволит дать скачок в развитии для целых регионов. В Правительстве города готовы оказать необходимую поддержку при реализации проекта.

Сам Хайпарк называют "необходимым партнером для инновационной экономики". БЛагодаря его строительству, университет сможет укрепить связи с промышленными предприятиями и местными предпринимателями. Об этом заявили представители власти Северной столицы на заседании Совета директоров научно-производственного кластера. Совещание состоялось в Москве. Там же выбран новый апредседатель: место отдано министру связи России.

Напомним, что согласно планированию ИТМО, в Хайпарке будут размещены научные центры, лаборатории, учебные помещения, а также жилые площади для студентов и преподавателей, инновационные производства и кампус. Объект будет создан к 2027 году за 4,5 миллиарда рублей. Комплекс вместит до 3,6 тысяч человек и обеспечит рабочими местами 12 тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.tv