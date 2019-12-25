В Петербурге начались обсуждения проекта планировки "ИТМО Хайпарка"

Обсуждения продлятся до 14 декабря.

В четверг, 22 октября, в Петербурге стартуют общественные обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории в Пушкинском районе города, где планируется построить кампус университета ИТМО. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре.

Территория для будущего "ИТМО Хайпарка" в городе-спутнике Южный ограничена Киевским шоссе, проектируемой магистралью, полосой отвода железной дороги и границей с Ленобластью. Проект планирует разместить в одном месте учебные корпуса, научные центры и лаборатории, общежития, кластер инновационных производств, спортивные объекты, занимается проектом ООО "БКН-Проект" по заказу самого вуза. Город готов вложить в строительство порядка 4,7 млрд рублей, всего для реализации идеи потребуется около 41 млрд рублей.

Общественные обсуждения продлятся с 22 октября по 14 декабря.

Ранее стало известно, что строительство первой очереди "ИТМО Хайпарк" планируют завершить в 2023 году.

Фото: PIter.TV