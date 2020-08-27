Строительство первой очереди "ИТМО Хайпарк" планируют завершить в 2023 году

Стройка ведется в городе-спутнике Южный в Пушкинском районе.

В четверг, 28 августа, стало известно, что строительство первой очереди хайпарка планируют завершить в 2023 году. То есть на площади возведут главный учебный корпус, студенческий клуб и корпус общежития университета ИТМО.

Начало строительства намечено на IV квартал 2020 года - I квартал 2021 года. До 2024 года планируется возвести центр наук о жизни и здоровье, центр информационных технологий, центр фотоники, спорткомплекс, бизнес-инкубатор и ещё один корпус общежития. По плану, к 2027 году появятся центр обработки данных, еще один бизнес-инкубатор и социальная инфраструктура города-спутника.

Проект оценивается в 41 миллиард рублей, из которых федеральная поддержка составит 21,8 миллиарда, городская – 4,8 миллиарда, а также частная – 14, 4 миллиарда рублей.

Один из инвесторов проекта Захар Смушкин рассказал, что развитие самого города будет синхронизировано со строительством хайпарка, то есть строительство жилья планируется начать в 2021 году, а первые объекты построить в 2023 году.

Так, инновационный центр "ИТМО Хайпарк" вместит более 5,1 тыс. сотрудников и клиентов. Площадь всех строений кампуса - 103,6 тыс. кв. м. Здесь разместятся 3,6 тыс. обучающихся магистрантов и аспирантов, 400 преподавателей, 1,1 тыс. человек обслуживающего и вспомогательного персонала. Из них около 2,5 тыс. человек будут проживать непосредственно на территории кампуса.

ИТМО-Хайпарк: в Москве обсудили важность реализации проекта в Петербурге.

Видео: Piter.TV