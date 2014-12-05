Определён подрядчик первой и второй очередей "ИТМО Хайпарк"

Тендер полностью оплатят из федеральной казны. Его стоимость составила 337 млн рублей.

Университет ИТМО определил подрядчика для проведения второго и третьего этапов инженерно-подготовительных работ на объектах "ИТМО Хайпарка". Победителем тендера стала "Студия 44". Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Завершить проектирование необходимо до конца 2023 года. За это время будут проведены инженерные изыскания и подготовлена проектная документация. Начальная цена контракта составит 337 млн рублей, средства выделят из федеральной казны.

Мы ранее уже сотрудничали со "Студией 44", и они зарекомендовали себя как добросовестные партнеры. По завершении проектирования в конце 2023 года и при получении положительного заключения главгосэкспертизы мы сможем приступить к непосредственному строительству объектов параллельно с первой очередью. Андрей Назаров, гендиректор АО "ИТМО Хайпарк"

Подрядчик выполнит строительство трёх научных центров площадью 30 тыс. кв.м. Там будут базироваться 50 международных научных лабораторий. Также на территории "ИТМО Хайпарка" будут возведены спортивные объекты общей площадью 22 тыс. кв.м. и дополнительные корпуса общежитий на 43 278 кв.м.

Ранее мы сообщили о том, что на проведение горно-экологического мониторинга строительства "коричневой" ветки метро направят 316 млн рублей.

Фото: пресс-служба Смольного