На проведение горно-экологического мониторинга строительства "коричневой" ветки метро направят 316 млн рублей

Подрядчик будет работать на участке от станции "Юго-Западная" до станции "Путиловская".

"Метрострой Северной столицы" объявил тендер на проведение горно-экологическомго мониторинга строительства Красносельско-Калининской линии ("коричневой" ветки) петербургского метро. Начальную цену контракта оценили в 315,7 млн рублей. Piter.TV обратил внимание на закупку, размещённую на портале ЕИС.

Подрядчик будет работать на участке от станции "Юго-Западная" до станции "Путиловская". Ему необходимо будет представить заказчику отчетную и исполнительную документацию по результатам строительства. Для этого исполнитель проведёт ряд сейсмоакустических просвечиваний и георадиолокационных исследований.

Работы необходимо выполнить с 27 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 26 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выбрали подрядчика на реконструкцию "Мюзик-Холла" за 9,5 млрд рублей.

Фото: Piter.TV