В Петербурге выбрали подрядчика не реконструкцию "Мюзик-Холла" за 9,5 млрд рублей

На Большой сцене останется 1 219 мест, 281 место уберут. На Малой сцене количество мест прибавится. до 218.

В Петербурге выбрали подрядчика для реконструкции театра "Мюзик-Холл". В конкурсе победу одержала компания ПСБ "Жилстрой". Контракт заключили на сумму 9,5 млн рублей, сообщили 14 декабря на сайте госзакупок.

Реконструкция начнётся в конце февраля – начале марта. Планируется, что ее закончат до 10 декабря 2025 года. Здание театра приспособят для современного пользования.

На Большой сцене останется 1 219 мест, 281 место уберут. На Малой сцене количество мест прибавится до 218. Также планируется обновить сценическое оборудование. На его монтаж уйдет 4,5 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

