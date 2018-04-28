  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге выбрали подрядчика не реконструкцию "Мюзик-Холла" за 9,5 млрд рублей
Сегодня, 18:08
209
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге выбрали подрядчика не реконструкцию "Мюзик-Холла" за 9,5 млрд рублей

0 0

На Большой сцене останется 1 219 мест, 281 место уберут. На Малой сцене количество мест прибавится. до 218.

В Петербурге выбрали подрядчика для реконструкции театра "Мюзик-Холл". В конкурсе победу одержала компания ПСБ "Жилстрой". Контракт заключили на сумму 9,5 млн рублей, сообщили 14 декабря на сайте госзакупок. 

Реконструкция начнётся в конце февраля – начале марта. Планируется, что ее закончат до 10 декабря 2025 года. Здание театра приспособят для современного пользования.

На Большой сцене останется 1 219 мест, 281 место уберут. На Малой сцене количество мест прибавится до 218. Также планируется обновить сценическое оборудование. На его монтаж уйдет 4,5 млрд рублей. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: большая сцена, малая сцена, подрядик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии