Строительство "ИТМО Хайпарк" под Петербургом ускорят

Первые объекты начнут возводить уже в августе 2021 года.

Строительство и запуск кампуса "ИТМО Хайпарк" в Пушкинском района Петербурга намерены ускорить, заявил ректор вуза Владимир Васильев. Обновленный график работ будет готов к 1 августа.

В городской администрации и руководстве ИТМО ориентируются на запуск проекта в начале 2024 года. Общий объем финансирования составит 41 миллиарда рублей: 21,8 миллиарда — из федерального бюджета, 4,8 миллиарда — из городского бюджета Петербурга, частные инвестиции — 14,4 миллиарда.

В ИТМО Хайпарке будет создано 12 тысяч рабочих мест, откроются 5 инновационных производств и 50 лабораторий международного уровня. Для студентов и сотрудников появится жилой квартал города-спутника Южный.

Ранее стало известно, что в ИТМО Хайпарк появится инновационный центр обработки данных Ростеха.

Изображение: архитектурное бюро "Студия 44"