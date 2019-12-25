В ИТМО Хайпарк появится инновационный центр обработки данных Ростеха

Соглашение заключили АО "НПО "Импульс" и АО "ИТМО Хайпарк".

В среду, 2 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума уже заключили первое соглашение. Компании АО "НПО "Импульс" и АО "ИТМО Хайпарк" разместят центр обработки данных иммерсионным охлаждением в городе-спутнике Южный.

Центр послужит основой для построения цифровой инфраструктуры в Хайпарке и Втором кампусе ИТМО, а также привлечет новых резидентов Технологической долины, передовые компании и стартапы. По словам генерального директора "ИТМО Хайпарк" Андрея Назарова, для работы потребуются специальные вычислительные и энергомощности.

Напомним, ПМЭФ начал работу сегодня в КВЦ "Экспофорум", в нем примут участие около пяти тысяч российских и международных экспертов.

Ранее мы писали, что на ПМЭФ будет подписано соглашение о намерениях на строительство кластера рядом с Горской.

Фото: Piter.tv