  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ИТМО Хайпарк появится инновационный центр обработки данных Ростеха
Сегодня, 11:32
115
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В ИТМО Хайпарк появится инновационный центр обработки данных Ростеха

0 0

Соглашение заключили АО "НПО "Импульс" и АО "ИТМО Хайпарк".

В среду, 2 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума уже заключили первое соглашение. Компании АО "НПО "Импульс" и АО "ИТМО Хайпарк" разместят центр обработки данных иммерсионным охлаждением в городе-спутнике Южный. 

Центр послужит основой для построения цифровой инфраструктуры в Хайпарке и Втором кампусе ИТМО, а также привлечет новых резидентов Технологической долины, передовые компании и стартапы. По словам генерального директора "ИТМО Хайпарк" Андрея Назарова, для работы потребуются  специальные вычислительные и энергомощности.

Напомним, ПМЭФ начал работу сегодня в КВЦ "Экспофорум", в нем примут участие около пяти тысяч российских и международных экспертов.

Ранее мы писали, что на ПМЭФ будет подписано соглашение о намерениях на строительство кластера рядом с Горской.

Фото: Piter.tv

Теги: итмо, пмэф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии